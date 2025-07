Mehmet Can Töremiş hedefi olan Olimpiyatlara adım adım yaklaşıyor.

Töremiş kazandığı şampiyonluklara aynı organizede iki altın madalya daha ekledi.

24-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Victor Türkiye Junior İnternational 2025 Badminton turnuvasında milli takımda mücadele eden Mehmet Can Töremiş çifte birincilik madalyası kazanarak çıkışını devam ettirdi.

16 ülkeden sporcuların mücadele ettiği turnuvada Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş tek erkeklerde eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında milli takımdan arkadaşı Arda Doğan Ataç’ı zorlu maç sonunda yenerek ilk altın madalyasını kazandı.

Mehmet Can Töremiş çift erkeklerde ise milli takımdan partneri Gökay Göl ile birlikte yaptığı maçlar sonunda finalde milli takımın diğer çifti Yiğitcan Erdoğan ve Fatih Erdoğan’ı yenerek turnuvadaki ikinci şampiyonluk madalyasını kazandı.

Milli takım turnuvada beş kategoride beş final maçı yaptı ve dört altın beş gümüş ve dokuz bronz madalya kazandı. Turnuvada Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi’nin başarılı antrenörü Eren Murat Güngör de teknik ekipte görev yaptı.

Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar, çocuk yaştan itibaren Türk badmintonunda istikrarlı biçimde başarılar kazandıran Mehmet Can Töremiş’in ilçemizi ve ilimizi bunun yanında ülkemize sayısız madalyalar kazandırmaya devam ettiğini belirterek ‘Mehmet Can örnek bir sporcu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hedefimiz net Çorum’dan yetişip Olimpiyatlara giden ilk sporcu olması için Mehmet Can Töremiş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kendisi Olimpiyat Hazırlık merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu zorlu ve emek isteyen yolculukta yılmadan çalışıyor kararlıkılıkla ilerliyor.

Bizleri bu çalışmalarımızda yalnız bırakmayan Kaymakam Furkan Duman, Milletvekili Oğıuzhan Kaya, Belediye Başkanı Ahmet Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceşlan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür ediyorum. Başarı bir ekip işidin ve bizde büyük bir aile olduk bu ailenin verdiği destekle daha güçlü mutluyuz’ dedi.