Çorum Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Bekir Sait Toraman da görevi bıraktı.

Belediye'de iki birin müdürünün görevlerini bırakacağına dair habercim19'da yer alan kulis haber kesinleşti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nadir Solak, bugün açıkladığı bir mesajla müdürlükten ayrıldığını duyurdu.

Etüt ve Proje Müdürü Bekir Sait Toraman'ın da yaklaşık iki hafta önce müdürlük görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Bekir Sait Toraman'dan boşalan müdürlük görevine Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel vekalet ediyor.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Gelişmeler üzerine Çorum Belediyesi yazılı bir açıklamayla iki birim müdürlüğünde yaşanan değişikliği ve görevlendirmeleri duyurdu.

İşte o açıklama:

“Belediyemizin iki müdürlüğünde görev değişikliği yapılmıştır.

Bu kapsamda; Etüt ve Proje Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Sait Toraman’ın yerine, Belediye Başkan Yardımcımız Zübeyir Tuncel vekaleten görevlendirilmiştir. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Nadir Solak’ın yerine ise Şaban Piyan görevlendirilmiştir.

Görevlerini devreden müdürlerimize, bugüne kadar belediyemize sundukları hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyor, yeni görev alan yöneticilerimize başarılar diliyoruz.

Çorum Belediyesi olarak, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarımızı aynı kararlılık ve hizmet aşkıyla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”