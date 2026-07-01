AK Parti Mecitözü İlçe Başkanlığı’na İsmail Erdoğan getirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın da hazır bulunduğu toplantıda, AK Parti Genel Merkezi’ne davet edilen adaylar İsmail Erdoğan, Alaattin Yücel ve Sait Yetgin’le görüştü.
Yapılan görüşmelerden sonra, İl Başkanı Yakup Alar’la son değerlendirmeleri yapan Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Mecitözü AK Parti İlçe Başkanlığı görevinin İsmail Erdoğan’a verildiğini belirterek, hayırlı olsun dileklerini paylaştı.
Muhabir: Haber Merkezi