Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan İlyas Dokgöz, babasının isteği üzerine yaptığı teleferiğin ranta çevrilmesi nedeniyle akrabalarıyla mahkemelik oldu.

Ücretsiz kullanım için yapılan teleferikten bazı akrabalarının para kazandığını öğrenen Dokgöz, çareyi dikkat çeken bir tabela asmakta buldu. Teleferiğe astığı “Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir” yazılı tabela, tartışmaları sonlandırdı.

TELEFERİK BABASININ İSTEĞİ ÜZERİNE YAPILDI

Ormanseven Mahallesi’nde dik ve eğimli araziye yük taşımak için yaklaşık 10 yıl önce babasının isteği üzerine teleferik yaptıran İlyas Dokgöz, bu sistemi mahalledeki herkesin ücretsiz kullanımına sundu. Ancak bazı akrabalarının teleferiği para karşılığında kullandırdığını öğrenince durum farklı bir boyut kazandı.

“İYİLİĞİN KARŞILIĞI KÖTÜLÜK OLDU”

Bu durumu fark eden Dokgöz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Teleferiği herkesin kullanabilmesi için yaptık. Ancak bazı akrabalarım bunu ranta çevirdi. Hatta ailemle görüşmeyen kişilerin yüklerini taşımaya başladılar ve bundan para kazandılar. Masraflar çıktığında ise kimse destek olmadı. Bu durum bizi mahkemelik etti.”

TABELA İLE ÇÖZÜM BULDU

Akrabalarıyla yaşanan tartışmalar büyüyünce Dokgöz, teleferiğe dikkat çekici bir tabela asmaya karar verdi. “Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir” yazılı tabelanın ardından tartışmalar son buldu. Dokgöz, tabelanın her şeye çözüm olduğunu belirterek, “Artık kimsenin sesi çıkmıyor. İnsanlarla tartışmak yerine bu tabelayı astım ve mutluyum” dedi.

“MASRAFLAR BANA AİT, AMA PARA KAZANIYORLAR”

Teleferiğin elektrik ve bakım masraflarını üstlendiğini söyleyen Dokgöz, şöyle devam etti:

“Elektrik parasını ben ödüyorum, masraflar bana ait. Ancak para kazanmayı düşünenler beni zorluyor. İnsanlarla uğraşmak yerine bu tabelayı asarak gereken cevabı verdim.”

“TABELACI DA ŞAŞIRDI”

Tabelayı hazırlayan kişinin bile yazıyı görünce şaşırdığını belirten Dokgöz, “Tabelacı bunu gerçekten asacağıma inanmadı. Fotoğrafını gönderdiğimde parasını geri göndermeyi teklif etti” diye konuştu.