Çorum’da 2020-2021-2022 yılları ile 2023 yılı ilk beş ayında meydana gelen trafik kazaları istatistik verileri açıklandı. Belirtilen zaman aralığında yaşanan trafik kazalarında 84 kişi yaşamını yitirdi.

İl genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahalarında 2020-2021-2022 yıllarında ve 2023 yılı ilk beş ayında meydana gelen toplam trafik kazaları istatistik verilerine göre;

2020 yılı içerisinde 21'i ölümlü trafik kazası, 1.363’ü yaralanmalı trafik kazası, 1.850’si ise maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 3.234 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 23 kişi hayatını kaybederken, 2.350 kişi yaralandı.

2021 yılı içerisinde 27'si ölümlü trafik kazası, 1.651'i yaralanmalı trafik kazası, 2.421'i ise maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 4 bin 99 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 29 kişi hayatını kaybetti, 2.799 kişi yaralandı.

2022 yılı içerisinde 24'ü ölümlü trafik kazası, 1.619'u yaralanmalı trafik kazası, 2.336'sı ise maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 3.979 trafik kazası meydana gelirken, kazalar sonucunda 25 kişi hayatını kaybetti, 2.687 kişi yaralandı.

2023 yılı ilk beş ayı içerisinde (1 Ocak - 31 Mayıs) 4'ü ölümlü trafik kazası, 666'sı yaralanmalı trafik kazası, bin 4’ü ise maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 1.674 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 1.122 kişi yaralandı. (Haber Merkezi)