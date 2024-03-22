Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, şehir içi trafik karmaşasını, seviyeli kavşaklarla çözeceklerini söyledi.

Faruk Cıdık, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, Bahabey Caddesi ve Ulumezar çevresindeki esnafı ziyaret etti.

Çorum'un trafik sorununa dikkat çeken Cıdık, "Çevreyolu geçişleri ve şehir içi düzenlemeleriyle trafik yoğunluğu azaltılacak. Yeni yapılacak otoparklar, cüzi ücretlerle cazip hâle getirilecek. Böylece Gazi ve İnönü Caddelerindeki park sorunu giderilecek. Ayrıca Tuzcular kavşağına yapacağımız yeni ve modern bir altgeçit ile bu bölgedeki trafik akışı rahatlatılacak." diye konuştu.

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık öte yandan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral'a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.