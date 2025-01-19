Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesinde ilginç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Y. idaresindeki otomobil ile B.Ş. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

ARACIN FARINDA KAPI ASILI KALDI

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Ö.Y. idaresindeki otomobil, takla atarak durabildi. Ters dönen otomobilin kapısı, diğer otomobilin farında asılı kaldı.

Sakarya’da trajikomik kaza: Otomobilin kapısı, çarpıştığı aracın farında asılı kaldı - 1. Resim

Sınırda dikkat çeken hareketlilik Sınırda dikkat çeken hareketlilik

Meydana gelen kazada Ö.Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya’da trajikomik kaza: Otomobilin kapısı, çarpıştığı aracın farında asılı kaldı - 2. Resim

İlçe hastanesinde yapılan işlemlerin ardından Ö.Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Editör: İhlas Haber Ajansı