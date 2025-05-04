İskilip'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İskilip’e bağlı Cevizli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asarcık köyünden İskilip istikametine seyreden Mürsel Duran (76) henüz bilinmeyen bir nedenle kullandığı traktörün direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilerek ters döndü. Talihsiz sürücü traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Mürsel Duran’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.