Ahlatcı Çorum FK yönetimi Nazilli Belediyespor’dan Furkan Apaydın ve Süleyman Enes Karakaş’ı transfer edecekleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Dün öğlen saatlerinde Haber Türk sitesinden yayınlanan haberde Nazilli Belediyespor’un genç yıldızları Furkan Apaydın ve SüleymanEnes Karakaş’ın kulübe gelir getirerek ayrılacakları yazıldı.

Haberde 21 yaşındaki stoper Furkan Akaydın ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Enes Karakaş’ın Çorum FK’nın resmi teklif yaptığı ve kulüplerin 8 milyon lira bonservis bedeli ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu haber üzerine görüştüğümüz Çorum FK teknik heyetinden isimler böyle bir transfer görüşmelerinin olmadığını belirttiler.