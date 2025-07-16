Konya'da yapılan Milli Birlik ve Demokrasi Kupası Trap yarışlarında Çorumlu sporcular bir altın bir gümüş madalya kazandı.

Atıcılık Federasyonu tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Kupası Trap yarışları 11-13 Temmuz tarihlerinde Konya ve Bursa'da eş zamanlı olarak yapıldı.

Çorumlu Trapcılar Konya'da yapılan müsabakalarda mücadele ettiler. Çorum'dan 20 sporcunun mücadele ettiği trap yarışmalarında genç erkeklerde Yağız Bayram başarısını devam ettirdi ve tüm rakiplerini geride bırakarak Konya'da birinciliği kazandı.

Büyük erkeklerde mücadele eden ilimiz atıcısı Mehmet Koç ise zorlu bir mücadele sonunda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Veteranlarda mücadele eden atıcılarımızdan Fikret Sin ise dördüncü olarak kürsüye çıkmayı az farkla kaçırdı. Atıcılık İl Temsilci Yardımcısı Celal Taşdelen katıldıkları bu zorlu müsabakalarda sporcularının iki madalya kazanmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek katkı veren herkese teşekkür etti.