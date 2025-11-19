Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının ekim ayı Meclis Toplantısı, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkan Yardımcısı Erol Taş başkanlığında yapıldı.

TSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının ardından, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Karayolu Taşımacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında meclis üyelerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin güncel mevzuat, sürücü ve araç sorumlulukları, denetim süreçleri ve sektörde dikkat edilmesi gereken güvenlik uygulamaları detaylı şekilde anlatıldı. Meclis üyeleri, jandarma yetkililerine konuya ilişkin sorular yönelterek sektörün uygulamada karşılaştığı sorunlara dair görüş alışverişinde bulundu.

Meclis Başkan Yardımcısı Erol Taş, katılımları ve aktardıkları bilgiler için Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Meclis toplantısı sunumun ardından sona erdi.