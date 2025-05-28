İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında, öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyareti esnasında imzalanan protokol, ilde bazı okullara müzik sınıfları oluşturulmasını içeriyor.

İmzalanan protokol ile öğrencilerin sanat ve kültür alanında gelişimlerinin desteklenmesi, müzik eğitimine erişimlerinin artırılması ve bu yolla bölgesel kalkınmaya da katkı sunulması hedefleniyor. Protokolün, Çorum'daki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik ortak çabaların bir yansıması olduğu belirtildi.

Gerçekleşen ziyarette, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitim alanında yapılabilecek diğer iş birliği olanaklarını da değerlendirdi. Her iki kurumun da öğrencilerin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için ortak projeler geliştirmeye devam edeceği vurgulandı. (Haber Merkezi)