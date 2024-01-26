Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Ömer Dağdeviren ile Muharrem Öktaş ve Makine Teknoloji Alan Şefi Öğretmeni Uğur Yaşar, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş'in de hazır bulunduğu ziyarette, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülen, TSO'nun da proje ortağı olduğu “Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi”nin kuruluş çalışmaları ile ilgili inovasyon merkezinin öğrenci kabulleri, süreçleri ve yapılması gereken hususlar görüşüldü.

Okul yöneticileride iş dünyasının insan kaynaklarının karşılanmasında önemli bir merkez haline getirilen inovasyon merkezinin kurulmasına katkıda bulunan başta Çetin Başaranhıncal’a, paydaşlara ve iş dünyasına teşekkür ettiler.