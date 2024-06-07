Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi’nde Yasin Ecevit Aksoy başkanlığındaki yeni yönetim güven tazeleyerek göreve devam etti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi’nde dün Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Genel Kurul’a Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve antrenörler katıldı.

Mevcut Başkan Yasin Ecevit Aksoy’un açılış konuşması ile başlayan genel kurul, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Daha sonra Divan Heyeti seçildi. Divan Başkanı Erdoğan Aslan, katip üyeler ise Sefer Kurtaran ile Hamit Gökgöz oldu.

Gündem maddelerinin okunmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, 2021-22 ve 23 yıllarına ait bilanço, tahmini bütçe ve gelir-gider bütçelerinin oylanarak kabul edildi.

Yönetimde iki değişiklik

Başkan Aksoy, 3 yıllık görev süreci içerisinde yönetim kurulunda yer alan Lütfullah Demir ile Hamit Işık’ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle yeni dönemde görev almayacağını ifade etti.

Aksoy, bu iki ismin yerine Alparslan Hoşgör ile Yaşar Kabakçı’nın yönetim kurulu listesine dahil edildiğini belirtti.

Tek listenin verildiği genel kurulda Yasin Ecevit Aksoy başkanlığındaki yönetim kurulunda asil üyeler Hayrettin Karaca, Hüseyin Eğer, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Yetgin Özbey, Mustafa Veran, Bayram Aydın, Menderes Özarslan, Barış Kılıç, Ersel Şahin, Serhat Gökşen, Yaşar Kabakçı, Ömer Özer, Alparslan Hoşgör ve İsmail Atalay Baydur’dan oluştu.

Denetleme Kurulu asil üyeliklerine, Hüseyin Ulusoy, Necati Çamiçi, Ersoy Aksoy

TÜFAD Genel Merkez Delege listesinde ise Yasin Ecevit Aksoy, Hüseyin Eğer, Hayrettin Karaca, Hüseyin Ulusoy, Yetkin Özbey ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu yer aldı.