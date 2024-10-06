Çorum Barosu’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı haftasonu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Av. Turan Kalıpcı 302 alarak yeniden başkan seçidi. Rakibi Ercan Daşdan ise 167 oy da kaldı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda 1. oturumunda ilk olarak divan üyeleri seçildi.

Av. Haşim Ahlatcı’nın başkanlık yaptığı divanda üyeliklere ise Feyza Akçakaya, Yavuz Bahadır Buğdalı ve Berkay Dolu seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Baro’nun gelir, gider bilançoları, faaliyet ve denetim raporları okunarak ibra edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde ise başkan adayları Av. Turan Kalıpcı ile Özer Akpınar selamlama konuşması yaptı.

Genel kurulun 2. oturumunda da seçimlere geçildi.

302 oy alan Av. Turan Kalıpcı yeniden Baro Başkanlığına seçilirken rakibi Av. Ercan Daşdan ise 167 oy da kaldı.

Kalıpcı başkanlığındaki Çorum Barosu Yönetim Kurulunda Av. Filiz Gözübüyüklü, Av. Avni Zafer Yamaner, Av. Can Arslan Kayalar, Av. Bekir Çetin, Av. Tuğrul Damar, Av. Gamze Gizem Abuhanoğlu, Av. Feyza Dugan, Av. Özge Nur Koyuncu, Av. Abdulbaki Kartancı ve Av. Burçak Taşdemir Kutu görev aldı.

Disiplin Kurulu Üyelikleri ise Adem İşli, Av. Elif Canbolat Göktepe, Av. Özlem Oral, Av. Yunus Emre Özdemir ve Av. Kübra Kazancı Tosun’dan oluştu.

Denetleme Kurulu Adem Oğuzhan Kaya, Av. Cengiz Ayvaz ve Av. Buket Tuncel Doğan’dan oluşurken Türkiye Barolar Birliği delegeliğine ise Neslihan Boyabatlı, Av. Ekrem Sülük ve Av. Vahap Uz seçildi.