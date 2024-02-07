Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK'nın rakiplerinden Göztepe transfere doymuyor.

Sarı kırmızılı takım son olarak Avusturya’da forma giyen Turgay Gemicibaşı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye’de bir dönem Süper Lig’de Kasımpaşa forması giyen 1996 doğumlu Turgay Gemicibaşı Avusturya Avusturya Bundesliga kariyerinde SK Austria Klagenfurt ile 42, Avusturya 2. Liga kariyerinde FC Blau-Weiss Linz ile 53 ve Süper Lig kariyerinde ise Kasımpaşa ile 6 maçı bulunuyor.

Orta sahada forma giyen Turgay Gemicibaşı sarı kırmızılı takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı ve ardından yeni takımı ile antrenmanlara başladı.