Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan, en yakın rakip sendikaya 101 üye fark atarak zirveye yerleştiklerini söyledi.

Emir Dağaşan yaptığı açıklamada, bu sonucun sadece sayısal bir fark olmadığını, aynı zamanda inançla, kararlılıkla ve dayanışmayla sürdürülen mücadelenin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Türk Büro-Sen olarak sadece bir sendika değil, büyük bir aile olduklarını ifade eden Dağaşan, kamu çalışanlarının haklarını korumak ve daha iyi çalışma koşulları sağlamak amacıyla mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Birlikteliğin verdiği güçle daha sağlam adımlar attıklarını söyleyen Dağaşan, bu başarının kendilerine daha büyük hedefler için ilham verdiğini dile getirdi.

Açıklamasında, bu süreçte kendilerine destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Emir Dağaşan, başta genel merkez yöneticileri olmak üzere, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya, yönetim kurulu üyelerine, ilçe ve işyeri temsilcilerine, kadın komisyonuna ve tüm üyelere teşekkürlerini iletti.

Türk Büro-Sen Çorum Şubesi, elde edilen bu başarıyla birlikte daha adil bir çalışma hayatı ve kamu çalışanlarının haklarının daha güçlü bir şekilde savunulması adına çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.