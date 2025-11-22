Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi 8. Olağan Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda 11 yıldır sendika başkanlığı görevini yürüten Selim Aydın, bayrağı yardımcısı Abdullah Güdek'e teslim etti.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurula MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan, Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan seçimine geçildi.

Genel kurulun divan başkanlığını Metin Lale üstlenirken, divan üyeliklerine ise Vedat Kayalı ve Fahri Hancı seçildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi.

Seçimde mevcut başkan Selim Aydın yeniden aday olmazken, görevi uzun süreden beri birlikte sendikacılık yaptıkları Abdullah Güdek'e devretti.

Abdullah Güdek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Musa Gökçer Öğünç, Oğuzhan Akbulut, İsmet Öztaş, İsmail Zurnacı, Arif Özdilli, Mustafa Yıldırım.

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Dursun Ali Köse

Mehmet Canbakan

İlhan Temur

Murat Potuk

Ali Kabasakal

Disiplin Kurulu Üyeleri:

İsmail Deli

Erhan Yabacı

Mustafa Göktürk

Zehra Emiroğlu

Üst Kurul Delegeleri:

Abdullah Güdek

Selim Aydın

Ali Karslı

Mustafa Potuk."

Muhabir: Murat Karasu