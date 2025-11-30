Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi, emekli üyeleriyle bir araya geldi.

İskele Park’ta gerçekleşen toplantıya Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, Çorum Şubesi Başkanı Abdullah Güdek ve sendika üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Abdullah Güdek, emekli üyeleri ile bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “Sizler yıllarca sabır, fedakârlık ve adanmışlıkla bir neslin karakterini inşa edilmesine emek verdiniz. Ancak hepimiz biliyoruz ki, verilen bu büyük emeğin karşılığı ne yazık ki ekonomik olarak yeterince karşılık bulmuyor. Emekli olduktan sonra da devam eden ekonomik zorluklar, bizleri olduğu kadar sizleri de yakından etkiliyor. İşte bu nedenle, Türk Eğitim-Sen olarak emeklilerimizin maaşlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.

Her platformda emeklilerin hakkını aramaya devam edeceklerini ifade eden Abdullah Güdek, “Bugün burada bulunmanız, yıllar boyunca sendikamıza verdiğiniz destek ve omuz omuza yürüttüğümüz mücadele için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Teşkilatımıza duyduğunuz güven, bugün hâlâ bu mücadelenin en büyük gücüdür. Sizler bu camianın hafızası, onuru ve baş tacısısınız. Bizler ise bıraktığınız bu onurlu mirası korumaya ve güçlendirmeye kararlıyız” dedi.

Türk Eğitim-Sen önceki dönem Şube Başkanı Selim Aydın ile Genel Başkan Talip Geylan da selamlama konuşması yaptıktan sonra emekli olan üyelere teşekkür belgesi, önceki dönem yönetim kurulu üyelerine ise hizmetlerinden dolayı plaket verildi.