Son dönemde özellikle İstanbul'daki kafe ve restoranlarda 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti uygulamalarının çoğalması, tüketicilerden yoğun şikâyetlere yol açtı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberlere göre artan talep ve tepkileri dikkate alan Ticaret Bakanlığı, işletmelerde sunulan tüm hizmetlere ilişkin fiyatların giriş kapısında ve masalarda yer alan listelerde açık, görünür ve toplam bedeli içerecek şekilde belirtilmesini kısa süre önce zorunlu hâle getirmişti.

BAKANLIK KONUYU MERCEK ALTINA ALDI

Bu düzenleme kapsamında servis ücreti gibi ek bedeller, fiyat listelerinde açıkça gösterilmesi şartıyla talep edilebiliyordu. Ancak bazı işletmelerin "masa ücreti", "kişi başı servis ücreti" gibi adlarla temel tüketim bedelini aşan ek ödemeler istemeye başlaması üzerine bakanlık konuyu yeniden mercek altına aldı.

EK ÖDEME TALEP EDİLEMEYECEK

Hazırlanan yeni fiyat etiketi yönetmeliği taslağı, daha keskin kurallar getiriyor. Buna göre, bahşiş ve kuver ücreti dışında tüketicilerden servis veya masa ücreti adı altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyecek. Bu düzenlemeyle vatandaşların yalnızca sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesi garanti altına alınacak.

BAHŞİŞ YALNIZCA MÜŞTERİNİN İNİSİYATİFİNDE OLACAK

Taslak yönetmelik, sipariş dışındaki tüm ödemelerin tamamen gönüllülük esasına dayanmasını öngörüyor. Böylece zorunlu servis ücretleri kaldırılarak bahşişin yalnızca müşterinin inisiyatifinde olduğu bir sistem hedefleniyor.

HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR YAPI OLUŞTURULACAK

Düzenlemeyle tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının korunması ve hizmet sektöründe şeffaf, öngörülebilir bir yapının oluşturulması amaçlanıyor. Bu sayede mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve hem tüketici haklarının hem de sektör standartlarının güçlendirilmesi planlanıyor.