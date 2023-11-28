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Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle emekli olan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

İskele Park’taki yemeğe MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın ile emekli öğretmenlerin yanısıra özel sektörde görevine devam eden sendika üyeleri de katıldı.

2022 ve 2023 yıllarında toplam 100 üyelerinin emekli olduğunu belirten Selim Aydın, “Türk Eğitim-Sen bugüne kadar dik ve omurgalı duruşunu gösteren bir sendikadır. Bu da üyelerimizin duruşları ve gayretleriyle olmuştur. Görev yaptıkları süre zarfında Türk Eğitim Sen'in bayraktarlığını yapan büyüklerimize emeklilik yaşamlarında sağlık ve huzur diliyorum” dedi.

Program sonunda emekli öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.