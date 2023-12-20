Büyüklerde Güreş Çorumlu Teknik adamlara teslim. Güreş Federasyonu Serbest Güreşin ardından Grekoromen Güreşide Çorumlu güreşçiye teslim etti.

Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Türk Güreşini Paris Olimpiyatlarına hazırlayacak teknik heyetleri açıkladı. Grekoromen Güreş milli takımının başına Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Nazmi Avluca Teknik Direktör olarak getirilirken ekipte diğer isimler ise Çorum’dan Bayram Özdemir ile Cenk İldem ve Mahmut Altay görev yapacak.

Serbest Güreş milli takımında ise Çorum’dan Abdullah Çakmar Teknik Direktör olarak görevine devam ederken yine Çorum’dan aynı zamanda Güreş İl Temsilcisi olan Levent Kaleli ve Tevfik Keleş’den oluşuyor.

Üçü de yüksek lisans sahibi olan teknik adamlardan Abdullah Çakmar 2010’dan beri A Milli Takım’da görev yapıyor. Levent Kaleli ve Tevfik Keleş de son dönemde gerek A Milli düzeyde gerekse U20 ve U23 düzeyinde elde edilen büyük başarılarda teknik ekiplerde yer aldılar.