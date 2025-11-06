Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Türk milliyetçilerinin birlik olup, beraber hareket etmesinin zaruri olduğunu söyledi.

Terörist başı Abdullah Öcalan’a “kurucu önder” denilmesine tepki gösteren Bedii Onan, “Ekseni ve yörüngesi kaybolmuş, politik yolu şaşmış kimi siyasetçilerin, mahkeme kararı ile tescilli halk düşmanı eli kanlı bebek katiline ‘kurucu önder’ ifadesi ile methiyeler düzmesi, milletin temsilcileri olan milletvekillerini terörist elebaşının ayağına göndermeye yeltenip görüşme ve konuşma çağrılarını, meşrepleri ve icraatları malum kesimlerin anayasanın ilk dört maddesi, Türklük tanımı ve kavramı, anadilde eğitim, Türk bayrağı, İstiklal marşı başta olmak üzere milli ve üniter devlet anlayışı ile yönetimine ters düşen açıklamaları kaygıyla takip etmekteyiz” dedi.

Her bir teröristin kanun dışı davranışının bedelini mutlaka yasaların öngördüğü ve hak ettiği şekilde ödemesi gerektiğinin altını çizen Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizdeki terörist faaliyetlerden dolayı akan kanın, yıkılan yuvaların, geçip giden yaşamların müsebbibi olan eli kanlı bebek katili başta olmak üzere tüm teröristlerin umut hakkı adı altında salıverilmesi kabul edilemez, geçmişin acı ve kanlı mazisi bir anda görmezden gelinemez.

Emperyalist oyun kurucuların Ortadoğu coğrafyasında sahnelemeye çalıştığı siyaset mühendisliğinin yüz yıl önceki sonuçları ortadadır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu takiben Anadolu coğrafyasında değişik zamanlarda sahnelenen ve ülkemizin varlığına, birliğine ve dirliğine yönelik kalkışmaların menşei ve ülkemizdeki figüranları bellidir.

Derdest edilip, Türk devletine teslim edilen eli kanlı bebek katilinin uçaktaki korkak ve tedirgin hali ortada iken, terörist ele başı günümüzde neden ve niçin ‘kurucu önder’ ifadesi ile etiketlenebilir?

Keza geçmiş yılarda TV’lerde yayınlanan görüntülerde çevresine kadın teröristleri toplayıp, ‘Bütün kadınlar kendimleşmeli’ diyecek kadar garip tanımlamalar yapan, farklı eğilimleri olan eli kanlı katilin gerçek yüzü ortada iken, nasıl ‘kurucu önder’ ifadesi kullanılabilir?

Enes Bayraklı ve Aslıhan Alkanat tarafından 2021 yılında kaleme alınan araştırma makalesinin 136. sayfasında yer alan bilgi ve kaynaklar yukarıda ifade etiğimiz hususların bir teyididir.

Terörist elebaşı Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış düşmanları tarafından ülkemizin başına musallat edilmiş bir işbirlikçidir. Düşük profilli bir yardımcı aparattır. Ötesi yoktur. Devşirilmiş Suriye terörist kolunun kim ve kimler tarafından himaye edildiği, silah ve teçhizat yardımlarının kimler tarafından yapıldığı da ortadadır.

Tüm bunlar ortada iken Türk milliyetçiliği fikri mensuplarının ayrı ve gayrı yerlerde olması, farkı söylem ve davranışlarda bulunması mevcut durum ve ortamda bahsettiğimiz kesimleri memnun edecektir. Birlikte güç ve kuvvet vardır. Ayrı durmanın kimseye daha büyük kudret verdiği de görülen bir sonuç değildir.

Biz son gelişmeler karşısında malum kesimlere karşı Türk milliyetçilerinin duruşunu daha güçlü kılmak, birlik ve beraberliğimizi daha kuvvetli hale getirmek için ‘Birlik ve Beraberlik’ çağrısı yapıyoruz. Gelin canlar, Türk milleti ve Türkiye cumhuriyetinin bekası için bir olalım.” (Haber Merkezi)