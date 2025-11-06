Kanada’da yaşayan metal teknisyeni Benjamin Rembeault (40), kendisiyle aynı mesleği yapan eşi Vassy Rembeault ve çocukları Morgan (8) ve Milla (7) ile özel olarak tasarladıkları çift pedallı bisikletleriyle dünyayı geziyor.

Gürcistan’ın ardından Türkiye’ye gelen aile, bisikletleriyle Samsun'dan Çorum'a geçti.

Çorum'da Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ünsal Savcı, Kanadalı aileyi bağ evinde misafir etti.

2 gün boyunca aile yakından ilgilenen Savcı, Kanadalı aile hoşca vakit geçirerek Çorum'u ve Türkiye'yi anlattı.

Samsun'da bir toplantıdan dönerken aileyi yolda gördüğünü ve evlerine davet ettiğini belirten Savcı, ailenin kendisini kırmadığını ve Çorum'da evlerine misafir olduğunu söyledi.

Savcı, ailenin Çorum'da dinlendikten ve ihtiyaçlarını giderdikten sonra yeniden yola çıktığını belirtti.

15 AYDIR YOLDALAR!

15 aydır bisikletleriyle yollarda olduklarını belirten aile, Türkiye'den sonra Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Fransa'ya giderek dünya turunu tamamlayacak.

Öte yandan, Kanadalı aile, çocuklarının eğitimini ise uzaktan eğitim ile aksatmadıklarını ifade etti.

Türkiye'yi çok sevdiklerini vurgulayan Vassy Rembeault, "Biz Kanadalıyız ve bisikletle dünya turu atıyoruz. Turumuzu Fransa'ya giderek tamamlayacağız. Türkiye çok güzel" diye konuştu.