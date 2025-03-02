İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk PDR Derneği Çorum Şubesi işbirliği kapsamında, okul ve kurumlarda görev yapan psikolojik danışmanlara yönelik ‘Çocuk Resimleri Uygulayıcı Kursu’ gerçekleştirildi.

EĞİTİM SEMİNERİNE YOĞUN İLGİ

Sungurlu Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM) Psikolojik Danışmanı Mehmet Altınkum tarafından verilen 2 günlük eğitime özel okullardan, rehabilitasyon merkezlerinden, ruh sağlığı kliniklerinden ve kamu kurumlarında çalışan psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenleri yoğun ilgi gösterdi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen kursa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, RAM Müdürü Mehmet Armutcu, Türk PDR Derneği Çorum Şube Başkanı Aykut Aydemir, Türk PDR Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

AYDEMİR: SEMPOZYUM İÇİN ÇOK CİDDİ BİR HAZIRLIK İÇİNDEYİZ

Türk PDR Derneği Şube Başkanı Aykut Aydemir, derneğin öncülüğünde yapılan bu tarz eğitimlerin, paydaşlar arasındaki işbirliğini ve mesleki gelişimi artırarak, meslektaşlar arasında aidiyet duygusunu çok daha yukarılara taşıdığını söyledi.

Ayrıca önümüzdeki süreçte Çorum'da 1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu düzenleneceğini ve bununla ilgili hazırlıklarında yönetim kurulu tarafından çok ciddi bir şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

KATKI VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Aydemir, eğitimlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, RAM Müdürü Mehmet Armutcu, eğitmen Mehmet Altınkum ve yönetim kurulu üyeleri ile katılımcılara teşekkür etti.

DEMİR: SEÇİLEN ÇALIŞMALAR RUH SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ TAM DA İHTİYAÇ DUYDUĞU KONULAR

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ise Türk PDR Derneği İl Yönetim Kuruluna teşekkürlerini ileterek, seçilen çalışmaların ruh sağlığı çalışanlarının tam da ihtiyaç duyduğu çok isabetli ve bir o kadar da işlevsel eğitimler olduğunu, yüksek ilgi ve katılım sayısının da bunu ortaya koyduğunu, bu eğitimlerle mesleki anlamda kendini geliştirip donanımlarını her geçen gün artıran Psikolojik Danışmanların sahada yapmış oldukları etkili faaliyetler sonucunda Rehberlik Araştırma Merkezi'nin yükününde fark edilir derecede azaldığının altını çizdi.

ARMUTCU: BU EĞİTİMLERE HER ZAMAN DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Eğitimlere ev sahipliği yapan Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu da bu tarz önemli eğitimlere destek vermekten oldukça mutlu olduklarını ve ilerleyen zamanlarda da böylesi eğitimlere seve seve destek vermeye her zaman hazır olduklarını ifade etti.