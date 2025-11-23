Türk Sağlık-Sen Çorum Şubesi 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Genel kurulda Ahmet Kuyucu yeni şube başkanı oldu.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleşen genel kurul toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Kemal Kazak ile Orhan Yılmaz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve üyeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan seçimi yapıldı.

Gündem maddelerinin okunmasının ardından ise seçime geçildi.

Fatih Gök’ün aday olmadığı seçimde Ahmet Kuyucu sendikanın yeni şube başkanlığına seçildi.

Kuyucu’nun yönetiminde şu isimler yer aldı: “Adil Bolat, Mehmet Kol, Dursun Uğral, Murat Damar, Muhammed Yasir Karakuş, Fatih Ulunç.”

Denetleme kurulu Selim Zakin, Dursun Kara ve Furkan Öztürk’ten oluşurken, disiplin kurulunda ise Samet Bolat, Emrah Çınar ve Arif Uzunca yer aldı.

Üst kurul delegeleri ise Ahmet Kuyucu ile Mehmet Fatih Gök’ten oluştu.