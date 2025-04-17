Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, binlerce şirketin iflasın eşiğine gelmesine neden olurken, yüksek faiz oranları nedeniyle ucuz finansmana erişmekte zorluk yaşayan işletmeler bir bir konkordato ilan etmeye devam ediyor.

YÜZLERCE ÇALIŞANI VAR

Konkordato başvurusunda bulunan şirketler arasında Türkiye'nin önemli üreticileri de bulunurken, son olarak 400'ün üzerinde çalışan istihdam eden ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren CBF Tekstil'in konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

3 AY ÖNCE KONKORDATO İLAN ETTİ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; CBF Tekstil yaşadığı mali darboğazın ardından ilk olarak 3 ay önce konkordato ilan etti. 13 Nisan'da ise konkordato süresi bir ay uzatıldı. CBF Tekstil'e 3 kişilik komiser heyeti atandı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato duruşmasının tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.

TOKAT'IN NİKSAR İLÇESİNDE FABRİKA KURDULAR

Almanya'da tekstil mühendisliği eğitimi alan 56 yaşındaki Glaudia Constanze Brandt 30 yıl önce İstanbul'a yerleşti ve hayatını Burak Fadıloğlu ile birleştirdi. Birlikte tekstil piyasasında çalışan Fadıloğlu çifti, 10 yıl önce Tokat'ın Niksar ilçesinde CBF Tekstil fabrikasını kurdu.