Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı(TÜRKAV) İl Başkanı İsmail Deli, Kahramanmaraş ve Hatay’da kütüphane kurmayı planladıklarını söyledi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen İsmail Deli, Yalçın’a Türk Devletlerinin bayrağının olduğu 2024 yılı takvimi hediye etti.

Ziyarette vakıf çalışmaları hakkında da bilgi veren İsmail Deli, Hatay ve Kahramanmaraş’ta bir kütüphane oluşturma projelerinin olduğunu belirterek, bununla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Deli’ye teşekkür etti.