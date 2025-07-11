Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen 'İyilik Sanatın Olsun' temalı Türk İslam Sanatları Yarışması tezhib dalında Türkiye 3'üncüsü olan Çorum'un Laçin İlçe Müftülüğü Fatih Cami Kur’an Kursu Öğreticisi Rukiye Çınar, ödülünü Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Filistin'deki mazlumlara bağışladı.

Kur’an Kursu Öğreticisi Rukiye Çınar ve ailesi, bağışta bulunmak üzere İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Ödülünü ve derece yaptığı eseri takdim eden Rukiye Çınar, bağışta bulunarak makbuzunu Müftü Yıldırım'dan teslim aldı.