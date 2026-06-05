Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çorum’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklerin ana programı, 5 Haziran Cuma günü 14.30-16.30 saatleri arasında Kentpark Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Programda çevrenin korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları, bilgilendirme faaliyetleri ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yer alacak.

Bu yıl “Dünya Bize Emanet” temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.