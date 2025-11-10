ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Bloomberg HT'de yayınlanan ve Reyhan Baysan’ın sunduğu 'Fokus' programının canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye'nin çok ciddi bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirten Erdem Çenesiz; "Banyo ürünleri sektörü de aynı şekilde bu dönüşümü yaşıyor artık hacimli değil daha niş alanlarda, daha tasarım odaklı ve yüksek fiyatlı ürünlerle ancak kendimize pazar bulabiliyoruz. Geçmiş dönemdeki öğretiler değişti firmaların ürün geliştirmeden başlayarak üretim, tanıtım ve müşteri bulma ve bunlarla iş geliştirme şekillerinde esaslı değişiklikler oldu, bu değişiklik döneminde adetle, hacimle yüksek miktarda rekabetçi ürün satan bir firmanın daha katma değerli, daha tasarımsal ürünlere dönüşmesi bir anda mümkün olmuyor ve hızlı şekilde müşteri de bulunamıyor. Bu geçiş döneminde firmaların üretim güçlerini kaybetmemeleri için ihracatın desteklenmesi gerekiyor. Döviz dönüşüm desteğinin uzatılması bu manada pozitif bir gelişme oldu ekonomi yönetimine bu manada teşekkür etmek isteriz. Bu desteğin en az 2026 sonuna kadar devam ettirilmesi ihracat yapan sanayicimiz açısından olumlu olacaktır beklentimiz bu yöndedir. 2026’da ülkemizin bir çok sektöründe ISVEA’da olduğu gibi yada Seramik ve Banyo Ürünleri sektöründe olduğu gibi büyük bir dönüşüm dönemi yaşayacağız üretimde görev alan çalışanlarımızla, ürün geliştirmelerde hem de pazarlamada Pazar bulmada hatta ihracat yaptığımız ülkelerdeki konumlandırmalarda büyük değişiklikler olacak. Bunları yaptığımızda Almanya gibi İtalya gibi kendimizi daha uzun süreli geniş pazarlarda göreceğiz bu güne kadar hacimle, üretim gücü ile geldik bundan sonra başka faktörleri ön plana çıkartacağız kamu maliyesi de bunu ön görüyor. Ancak bu çok kısa zamanda olabilecek bir şey değil onun için bu değişimi bir sürece bağlayıp üretici ve ihracatçıyı döviz dönüşüm ve bu gibi desteklerden mahrum bırakmamak lazım ”diye konuştu

2026’da miktarsal büyümeden ziyade tutarsal büyüme planlıyoruz

2026’da ISVEA ve sektörün büyüme hedeflerine değinen Çenesiz; “Büyüme trendinde etkili olan çeşitli faktörler söz konusu bunların başında fiyat artışları geliyor, 2026’da miktarsal büyümeden ziyade tutarsal büyüme planlıyoruz. Firmalar, üreticiler üretim birimlerinden, ürün geliştirmeden başlayarak sonuna kadar bir değer yaratmak zorunda” dedi

İhracatçının pazara hakim olması için döviz kurunun önemine değinen Erdem Çenesiz; “Tutarsal büyümeyi sağlayacak sektörel dönüşümün bir süreç alacağını öngördüğümüzde döviz kurunun çok önemli etken olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası Yöneticileri çok faktörlü zor bir süreç ve sıkı bir tedavi programı yönetiyorlar bundan eminiz ve empatik yaklaşıyoruz. Fakat kur da geçmişten gelen bir kayıp var, merkez bankasının döviz politikalarında üretici fiyat enflasyonundan bir tık daha ilerde bir döviz fiyat planlaması yapması 2026’da rekabet gücümüzün kaybolmaması açısından çok önemli. Kalıcı dönüşümün 2026 ve takip eden yıllarda devam etmesi içinde 2026 yı çok dikkatli irdelemeliyiz. Umut ediyoruz 2026 dövizin enflasyondan daha düşük oranda kalmayacağı bir yıl olur. Bunu söylerken kontrolsüz bir döviz kuru artışı anlamında algılanmamalı. Merkez bankası rezervimiz sen derece güçlü. Program gerçekleri dahilinde Merkez Bankasının Sanayiciyi ve ihracatçıya dönüşüm süresi tanımasını ve 2026 yılını bu şekilde planlamasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı

Çin ve Amerika'nın antlaşma sağlaması Avrupa pazarını olumlu etkiler

Avrupa pazarındaki gelişmeleri değerlendiren Çenesiz ”Çin ve Amerika’nın bu güne kadar bir antlaşma sağlayamaması lehimize olmadı çünkü Amerika pazarında kayıptan korkan Çinli üreticiler Avrupa pazarına çok saldırdılar adeta damping yaptılar bunun sonucunda Avrupa pazarında büyüdüler. Bu durumda bizim için bir miktar küçülme ile sonuçlandı. ABD Çin ticari ilişkilerinin normalleşmesinin Avrupa pazarında bize tekrar avantaj doğuracağını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.