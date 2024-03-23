Çorum Özgür-Der 'Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız' sloganıyla Hürriyet Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Platform adına bir basın açıklaması okuyan Bülent Gökgöz, iktidardan Gazze ile ilgili beklentilerini açıklayıp; ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Siyonist Yahudiler vatandaşlıktan çıkarılsın’ dedi

Katil İsrail, Ramazan ayında da Gazze'deki Müslümanları bombalamaya devam ediyor.

Zulme sessiz kalmak istemeyen Çorum Özgür-Der üyeleri, Ramazan ayı boyunca her Cumartesi günü Gazze’nin sesinin duyulması için eylem yapıyor.

Gazze'de soykırımın durdurulmasını isteyen platform üyeleri, İsrail ve işbirlikçilerini lanetledi.

Özgür-Der platformu adına bir basın açıklaması okuyan Bülent Gökgöz, iktidarın Gazze ile ilgili somut adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

İsrail’e destek anlamına gelebilecek her türlü ticaretin kesilmesini talep ettiklerini belirten Gökgöz; “Hükümetimizden Gazze ile ilgili taleplerimiz var. Bunlardan birincisi İsrail’e destek anlamına gelebilecek her türlü ticaretin kesilmesini talep ediyoruz. Gazze’ye daha fazla yardımın gönderilmesini talep ediyoruz. Daha somut adımlar atılmasını talep ediyoruz. Dün Libya’ya, Azerbaycan’a, Suriye’ye nasıl somut yardımlar gönderebildiysek Gazze’ye de somut yardımlar gönderebilmeliyiz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olan Siyonist Yahudiler var. Bunlar çifte vatandaş. Bunların bir kısmı şuan işgal ettikleri topraklarda Filistinlilere karşı İsrail ordusunda görev yapıyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi yarın birgün Türkiye’ye dönüp burada yaşamalarına devam edecekler. Bunların tespit edilip yargılanarak tutuklanmasını ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu

Gazze’de 2.5 milyon insanın direnişinin devam ettiğini belirten Gökgöz;

“Gazze Çorum’un Uğurludağ ilçesi gibi bir yer. Burada 2.5 milyon insan sıkışmış vaziyette. Hem açlıkla hem de bombalarla imtihan ediliyorlar. Bu bombardımana karşı Gazze’yi, Mescid-i Aksa’yı teslim etmemek için direnişe devam ediyorlar. Gazze bildiğiniz açık hava hapishanesi. Gazze gibi Doğu Türkistan’daki Müslüman kardeşlerimiz de Çin’in işgali altında ve toplama kamplarında 2 milyon Uygur Türkü katlediliyor. Gazze ile Doğu Türkistan arasında hiçbir fark yok. Biri bombalarla, açlıkla öldürülüyor, diğer ise işkence ile öldürülüyor.” dedi

Basın açıklamasının ardından Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.