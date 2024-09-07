UEFA EURO 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmek için tarihinde ilk kez Play-Off'lara kalan Kadın A Milli Takımımız 23-29 Ekim tarihilerinde Ukrayna ile oynayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak Türkiye-Ukrayna maçının Türkiye'de hangi şehirde oynanacağı henüz netlik kazanmazken, Çorum halkı bir milli maçın daha Çorum'da oynanması için kamuoyu oluşturulmasını istiyor.

Geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de Çorum'da oynanan Türkiye-Lüksemburg A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. Maçında Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmiş ve bitime 2 maç kala UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti.

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki milli maçta müthiş bir atmosferde seyirci rekoru kırılmıştı.

Toplam 12.130 biletli seyircinin izlediği maç, Kadın Millî Takımları adına seyirci rekoru olarak açıklanmıştı.

Rekor kıran Çorum'a Türkiye Futbol Federasyonu da bir teşekkür mesajı yayınlayarak Çorum halkına verdikleri büyük destek için teşekkür etmişti.

Kadın Milli takımımız EURO 2025'e gidebilmek için play off'ta ilk engel olan Ukrayna ile 23-29 Ekim tarihlerinde karşı karşıya gelecek.

Seyirci rekoru kırılan Çorum'da yine müthiş atmosferde millilerimiz yeni bir destan yazabilir.

Bu konuda şehrin mülki idari amirleri, milletvekilleri, siyasileri, STK'ları Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek gerekli kamuoyu desteği Türkiye-Ukrayna milli maçı Çorum'da oynanabilir.