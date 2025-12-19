Çorum 'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında yapılan toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve çalışmaların eğitime katkısı değerlendirildi.

Toplantıda, il genelinde mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu da ele alındı.

Öğrencilerin istihdam olanaklarını artırmak ve sektörle iş birliğini güçlendirmek amacıyla yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, akademik başarıyı artırmaya yönelik faaliyetler ile öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları incelendi.