Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen seminerde "Erdem, Değer, Eylem" temelli yeni eğitim yaklaşımı Çorum'da düzenlenen seminerle öğretmen ve yöneticilere anlatıldı.

Çorum'da Türkiye'nin eğitim vizyonunu yeniden şekillendirmeyi hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, düzenlenen seminerle tanıtıldı. "Kavramlardan Uygulamaya: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı seminerin açılış programına Çorum Valisi Ali Çalgan da katıldı. Seminerde modelin temel bileşenleri olan öğrenci profili, erdem-değer-eylem çerçevesi ve beceriler çerçevesi detaylarıyla ele alındı. Yeni modelin, millî ve manevî değerler doğrultusunda şekillenen yapısıyla toplumsal gelişime katkı sunması hedefleniyor.

Program koordinatörlüğünü yürüten 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Özer, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin özgün ve disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsediğini belirterek, "Model; erdem, değer ve eylem temelli bir çerçeveye sahiptir. Öğrencilerin milli kimliklerini tanımaları, değerleri öğrenmeleri ve bireysel gelişimlerine katkı sunmaları temel hedeftir" dedi.

Açılış konuşmasında seminerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ,"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, köklü bir medeniyetin eğitim anlayışını çağın gereklilikleriyle buluşturan, yerli ve milli bir eğitim vizyonudur. Bilgiyi yalnızca aktaran değil, sorgulayan ve yaşamına katan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrenciyi merkeze alan, öğretmeni rehberlik rolünde güçlendiren, sadeleştirilmiş ve derinleştirilmiş bir öğretim programı modeli sunulmaktadır" diye konuştu.

İki gün sürecek program boyunca, modelin oluşturulmasında görev alan akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirilecek. Katılımcılar, branşlarına özel öğretim programlarını inceleme ve sınıf içi uygulamalar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulacak. Seminere, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, akademisyenler, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Eğitimcilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahada etkili bir şekilde uygulanmasına katkı sağlaması bekleniyor.