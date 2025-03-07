Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter yaptığı açıklamada bir inşaat mühendisinin usulsüz iş yapması konusunu ortaya çıkartanın Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli olduğunu belirtti.

Belediye Meclisi Toplantısında konu hakkında değerlendirmede bulunan Ünsal Yeter,

“Neden bir ay saklandı” şeklindeki eleştirilere cevap vererek, “Sorumluluk oranlarına bakmadan risk varsa yapılması gereken vardır diyerek hareket ediyoruz. Bazı doğru olmayan terimleri de söylememek lazım. İnşaat mühendisliğinde bu tarz terimler yoktur. Deprem büyüklüğü ne olursa olsun binanın yıkılmaması lazım. Fason projelerin tespiti ancak piyasadan istihbari bilgilerle olabilir. Demir oranları konusunda da yönetmeliğin belirlediği bir minimum seviye vardır ve ne yaparsanız yapın bu minimumun altına indirmez. Bizim tespitlerimizde söylenen kadar demir eksilmesi olmadığını gördük. Bu daha ön araştırmada gördüğümüz. Daha iddia aşamasında. Tahkikler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Bu performans analizi herhangi bir inşaat mühendisi de yapabilir ancak biz üniversitenin yapmasını istedik. Konu siyasete de çekiliyor. Ancak Türkiye’de 21 belediyede bu şahsın projeleri var. İçinde İstanbul’u, Ankara’sı ve İzmir’i de var. Sadece Çorum’da değil Türkiye’de birçok ilde bu problem var” dedi.