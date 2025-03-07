Yeniden Refah Partisi Belediye Meclisi Üyesi Kadir Boruç, bir inşaat mühendisinin usulsüz iş yapması konusunu değerlendirdi.

Belediye Meclisi mart ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Belediye Meclisi Üyesi Kadir Boruç, “Yeniden Refah Partisi olarak meclise girdiğimizde deprem komisyonunun kurulması için teklif vermiştik. Geçen ay deprem komisyonu kuruldu fakat bugüne kadar herhangi bir çalışma olmadı. Bırakın deprem komisyonunu, yıkılacak binaları, tespit yapılacak yapı stokunu, daha 2 ay önceye kadar ruhsatı verilen binaların ve şuanda inşaat aşamasındaki binaların güvenilirliğini sorgular hale geldik. Yaklaşık 1 aydır bu konudan belediyenin bilgisi var fakat 1 aydır neden kamuoyundan saklandı? 1 aydır belediyenin haberi var ise herhangi bir çalışma yapıldı mı? Çorum merkezde statiği değiştirilmiş kaç tane bina var? Tespiti yapıldı mı? Çorum’lu mutlaka bu binaların hangileri olduğunu merak ediyordur. Acaba benim dairemde var mıdır diye merak ediyordur. Yapı Kontrol Müdürlüğündeki arkadaşların çok dikkatli olduğunu söylüyoruz. Peki sayısını 1400 olarak mı baz alalım yerel medyadaki 200 binadan mı baz alalım. Yapı kontroldeki arkadaş son projeye kadar mı bilgisi yoktu da en son projede bunu fark etti? Devleti yaşat ki insan yaşasın diyoruz. Gün geçmiyor ki ülkemizdeki usulsüzlükler, hatalı işler insanı yaşatmayı bırakın, insanı süründürür hale geliyor. En büyük örneğini şuanda yaşıyoruz. Yapı denetim firmalarının özel firmalara verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu gördük. Bunun devlet eliyle yapılması tarafındayız” dedi.