Tahmini Okuma Süresi: dakika

FATİH AKBAŞ

Çorum Özel Elitpark Hastanesi Türkiye’de sayılı merkezlerde bulunan 3 boyutlu kalp kardiyografisi cihazını kullanıma sundu.

Cihaz hakkında açıklama yapan Çorum Özel Elitpark Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Ekinözü, Cardisio isimli cihazın 3 boyutlu kalp kardiyografisi çektiğini belirterek, “Cihaz, hastanın kalp damar tıkanıklığı, yapısal kalp hastalığı ve aritmik tanısını koymaktadır. Bu üç önemli hastalığı gösterirken herhangi bir riski yoktur. Türkiye’de sayılı merkezde olan cihazımız Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde Çorum halkının hizmetindedir” dedi.