Tokat'ta Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Şık Makas isimli tekstil fabrikasında maaşlarını alamadıklarını söyleyen 800 işçi, 66 gündür ücretlerinin ödenmemesi üzerine iş bırakma eylemi başlattı.

Tokat'ta faaliyet gösteren 'Şık Makas' isimli kot üretim fabrikasında, iddiaya göre maaşlarını alamayan yaklaşık 800 tekstil işçisi iş bırakma eylemine gitti. Sabah saatlerinden itibaren fabrika bahçesinde toplanan işçiler, son üç aydır ücretlerini alamadıklarını ileri sürerek üretimi durdurdu. Eylem sırasında işçiler, "Okullar açıldı ama çocuklarımıza kırtasiye alamıyoruz", "Kiramızı, faturamızı ödeyemiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Yaklaşık bir yıldır maaşlarını düzensiz aldıklarını belirten çalışanlar, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen sabrettiklerini ancak artık dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti. İşçiler, hak ettikleri ücretleri alana kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini açıkladı.

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 384. sırada yer alan Şık Makas, 2014 yılında Tokat'taki faaliyetlerine başladı. Ülke genelinde 4 bin 710 işçinin çalıştığı, fabrikanın 2024 yılında 164 bin 233 dolar ihracat yaptığı öğrenildi.

"Evimize ekmek götüremiyoruz"

Evlerine ekmek parası götüremediklerini iddia eden fabrika çalışanı Züleyha Oruç, "Herkesin okuyan çocuğu var. Ev sahibi para istiyor, bankalar bizden para istiyor ama CRS bize maaşımızı vermiyor. Biz çalışmıyoruz paramızı istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Bir yıldır sıkıntı içerisindeyiz hemen hemen 3 aydır maaşımızı alamıyoruz. Çocuğumuz hastalanınca izin vermiyorlar ama paraya gelince de paramızı alamıyoruz" dedi.

"66 gündür maaş alamıyoruz"

Öz iplik İş Sendikası Tokat İl Başkanı Fatih Arslantaş, ise "Fabrikamızda 800 kişi çalışıyor. Sektörde kriz var. İşçilerimiz 66 gündür maaş alamıyorlar. Artık çarkı döndüremiyorlar. Bir alın teri var. İşçi kardeşlerimizi toplayarak tepki göstermek istedik. Maaşlarımız eksik yatıyor" diye konuştu.