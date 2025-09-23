Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi.

Listeye Çorum'dan herhangi bir firma giremedi.

OBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi.

Cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ ilk sırayı aldı. İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den 6 kat daha hızlı büyüdü. Listedeki şirketlerin yüzde 67’si ihracat yapıyor.​

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı.

Türkiye 100 sonuçları; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67’si ihracat yapıyor. Tam 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

-"Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 şirketlerinin kuruluş yaş ortalamasının yaklaşık 12 yıl olduğunu, yüzde 91'inin bilgi teknolojilerine yatırım yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti: "Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüzde 84'ü, çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik, kurum içi ve dışı eğitim faaliyetleri düzenliyorlar. Türkiye 100 şirketlerinden 59'u, bakanlıklarımızın ve kamunun sağladığı desteklerden faydalanmış. Kamu-özel sektör el ele vererek, ortak akılla hazırlanan destek programlarının böyle somut ve güzel sonuçları oluyor. Öte taraftan burada bir husus daha öne çıkıyor. Türkiye 100 şirketlerinin üçte ikisi, büyümelerini sürdürmek için finansmana ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Dolayısıyla, başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız. Biz de bu konuyu devamlı takip ediyor, ilgili yerlere aktarıyoruz."

Listede 25 şehirden şirket olduğuna, 100 şirketin 22'sinin İstanbul'dan, 78'inin ise Anadolu'dan geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 34 sektör bulunduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, programa çok önem verdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "İltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenenler, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayanlar girişimcilerimizdir. İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. İşte bunun için, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz, yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmalarını, ihracat yapmalarını istiyoruz."

-"Girişimci karamsar olmaz, hep umut dolu olur"

Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu Türkiye 100 programına başvurmuş ancak ilk 100 arasına girememiş şirketlerin de bu dönemde ortalama yüzde 245 büyüdüğü bilgisini verdi.

Türk iş dünyasının bu zamana kadar pek çok zorlu süreç geçirdiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı bildik. Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız. Zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki 'Dün yapabildiysek bugün de yapabiliriz.' Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alacak ve lider ülke haline gelecek. Bunu da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız."

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çatışmaların yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı ve krizlerin derinleştiği küresel bir ortamda Türkiye'nin siyasi istikrarı, güçlü kurumları ve kararlı politikalarıyla süreci etkin bir şekilde yönettiğini söyledi.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre bu yıl sonuna gelindiğinde Türkiye ekonomisinin 1,5 trilyon doları aşan bir hacme ulaşacağını, kişi başına gelirin ise 17 bin doların üstünde olacağını tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, Türkiye'nin ilk defa tarihinde yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağını ifade etti.

Yılmaz, enflasyonu düşürmek için koordineli, çok boyutlu ve kararlı bir politikayı hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Hedefimiz yıl sonunda yüzde 30'un altında bir enflasyon oranı. Gelecek sene yüzde 20'nin altında bir enflasyon oranı, 2027'de ise tek haneli enflasyona yeniden ülkemizi kavuşturmak. Bunun için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Kolay değil. Bir taraftan depremin yaralarını sararken, bir taraftan çevremizdeki jeopolitik gelişmeleri yakından takip edip tutum alırken, bir taraftan da bu programımızı hayata geçiriyoruz. Enflasyonu düşürürken büyüme performansımızı da belli bir seviyede koruyoruz."

OVP'deki 2028 yılı hedeflerine ilişkin konuşan Yılmaz, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli rakamlara indireceklerini, cari açığı yüzde 1'ler civarına çekeceklerini, gelecek 3 yılda 2,5 milyon ilave istihdam oluşturacaklarını ve işsizlik oranını yüzde 8'in altına ilk defa düşürecek bir perspektifle hareket ettiklerini söyledi.

Yılmaz, 2028'e gelindiğinde mal ihracatının 300 milyar doların üstüne çıkacağını, 75 milyar doları turizmden olmak üzere hizmet ihracatının 150 milyar doları aşacağını dile getirerek, milli gelirin 1,9 trilyon dolara yaklaşmasını, kişi başına gelirin ise 21 bin dolar seviyelerine çıkmasını hedeflediklerini belirtti.

- "Başarılı şirketlerin iyi analiz edilmesi gerekir"

Yılmaz, küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde içe kapalı ekonomilerin sürdürülebilir büyüme üretme şansının bulunmadığına işaret ederek, "Türkiye'nin daha müreffeh bir geleceğe ulaşabilmesi, küresel ekonomiyle entegrasyonunun derinleşmesine, dış pazarlara erişimin genişletilmesine ve uluslararası sermayeyle işbirliğini artırmasına bağlıdır. Bu hedeflerin taşıyıcısı ise yenilikçi kapasitesi ve girişimcilik dinamizmiyle Türk özel sektörüdür." diye konuştu.

Türkiye 100 Programı'nın bu anlamda önemli olduğunu, Türk özel sektörünün hızlı büyüme potansiyelini görünür kılan en başarılı şirketleri takdir eden ve onların başarı öykülerini küresel ölçekte öne çıkaran bir platform niteliğinde bulunduğunu belirten Yılmaz, "Başarılı şirketlerin ödüllendirilmesi önemli ama ondan daha önemli olan, tüm girişim sisteminin başarıya odaklı bir kültüre yönlendirilmesi diye düşünüyorum. Bu başarılı şirketlerin iyi analiz edilmesi gerekir gerçekten. Diğer işletmelerimize de yol göstermesi anlamında." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ilk 100 arasına giren şirketlerin çoğunlukla dijital alanda hizmet verdiğini, devlet desteklerinden yararlandığı ve yarısından fazlasının ihracat yaptığını görmenin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, "TOBB Türkiye 100-Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listesine giren şirketlere ödülleri verildi.

-Ülke genelinden 6 kat daha hızlı büyüdüler

Listede 25 farklı ilden ve 34 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2021-2023 döneminde satış gelirlerindeki iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde 1644 oldu. Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı düzeyine ulaştı. En hızlı büyüyen şirketlerin 24’ü Ankara’dan, 22’si İstanbul’dan çıktı. Bunları 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti.

Cirosunu 2 yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ ilk sırayı aldı. Kahramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. ise yüzde 5 bin 126 büyüme oranıyla üçüncü oldu. En hızlı büyüyen 10 şirketin 8’inin Ankara merkezli olması dikkat çekti.

En hızlı büyüyen 100 şirketin 2021-2023 döneminde nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı oldu. Şirketlerin 2021-2023 döneminde ortalama büyüme oranı yüzde 1.644 olarak gerçekleşti.

- En hızlı 100’ün 67’si ihracat yapıyor

Türkiye 100 listesinde 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bunu sırasıyla; toptan ticaret ile makine ve ekipman imalatı izledi. En hızlı büyüyen 100 şirketten 67’si, 67 farklı ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya öne çıkıyor.

-Genç yöneticiler, genç şirketler

Türkiye 100 listesinde genç yöneticileri olan genç şirketler var. Şirketlerin yaş ortalaması 11,9 yıl. Şirketlerin kuruluş yılı 1986 ile 2018 arasında değişiyor. CEO’ların (Genel Müdürlerin) yaş ortalaması ise 45. CEO’su 35 yaşın altında olan 11 şirket var. 100 şirket arasında 7 şirket kadınlar tarafından yönetiliyor.

-Nitelikli insan kaynağı

Türkiye 100 listesindeki şirketlerde nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyeleri yüksek. 75 şirketin en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip. Şirketlerin nitelikli insan kaynağına da sahip oldukları görülüyor. Toplam çalışanları içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 50’den fazla olan şirket sayısı 43. Dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satış yapan şirket sayısı ise 32.

-En hızlı büyüyen 10 şirket

Firma Adı 2021-23 Büyüme Oranı Şehir

(yüzde)

1-Deep Universe AŞ 19153 Ankara

2-Batı Kipaş AŞ 18093 K. Maraş

3-Figo AŞ 5126 İstanbul

4-Gardiyan Sistem AŞ 4891 Ankara

5-MS Spektral AŞ 4333 Ankara

6-Prime Sistem Teknoloji AŞ 3996 Ankara

7-İkas Teknoloji AŞ 3547 Ankara

8-Intecro Robotik Otomasyon AŞ 3522 Ankara

9-İdak Havacılık AŞ 3481 Ankara

10-Üzümcü Hastane Ekipmanları AŞ 3240 Ankara

-Türkiye 100’de 25 farklı ilden firma var

Ankara 24

İstanbul 22

Balıkesir 6

İzmir 6

Konya 5

Adana 4

Bursa 4

Antalya 3

Eskişehir 3

Kayseri 3

Kocaeli 3

Mersin 3

Sakarya 2

Bolu 1

Denizli 1

Düzce 1

Elazığ 1

Gaziantep 1

K. Maraş 1

Kastamonu 1

Mardin 1

Ordu 1

Samsun 1

Sivas 1

Tekirdağ 1