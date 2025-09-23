Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çorum’a atanan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Aşgın, göreve yeni başlayan Komutan Ayvaz’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde üstün muvaffakiyetler temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında Çorum’un güvenliği, asayişi ve kamu düzenine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye ile Jandarma arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Aşgın, “Şehrimizin huzuru ve güvenliği için her zaman koordinasyon içinde çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, nazik ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti. Ayvaz, Çorum’un güvenliği için tüm mesai arkadaşlarıyla birlikte kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.