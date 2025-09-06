Ünlü iş insanı Murat Ülker, TransAnatolia programına katılmak için dün helikopterle İskilip’e geldi.

İlçeye iniş yaptıktan sonra kendisine ait ŞOK mağazasını ziyaret eden Ülker, etkinlikleri takip etmek üzere yoluna arazi aracıyla devam etti.

Murat Ülker, ziyaretine dair görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak, “İskilip’i hep görmek istedim, içinden geçtik” notunu düştü. Ülker ayrıca helikopterden çektiği İskilip Kalesi fotoğrafı ile mağaza içerisinden kareleri de takipçileriyle paylaştı.