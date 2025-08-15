Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından Atak Kumaş, geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapmıştı. Ancak ekonomik olarak toparlayamayan firma, ikinci kez konkordato başvurusu yaptı. Bu başvurudan da olumlu sonuç çıkmayınca, mahkeme şirketle ilgili tedbir sürecini sonlandırdı. 79 yıllık firma resmen iflas etti.

İFLAS İLAN EDİLDİ

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar ilan edildi. Resmi ilanda şu ifadeler yer aldı:

"Atak Kumaş Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 09/07/2025 tarih ve 2025/215 esas sayılı kararı ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 14:50'da açılmasına karar verilmiştir."

ALACAKLILARIN DURUMU

Atak Kumaş'ın iflasıyla çok sayıda tedarikçi ve finans kuruluşunun mağduriyet yaşayabileceği değerlendiriliyor. İflas dairesi, şirketin mal varlıklarının tasfiye sürecine başlayacak ve ödemeler, alacaklı sırasına göre yapılacak.



Kaynak: Türkiye Gazetesi