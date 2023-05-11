FATİH AKBAŞ

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG tanıtım çalışmaları çerçevesinde Çorum'da görücüye çıktı.

Vali Mustafa Çifti eşi Azime Çiftçi ile birlikte TOGG'la Çorum sokaklarında sürüş gerçekleştirdi. Sürüşün ardından TOGG Valilik önünde sergilendi.

TOGG'la sürüş deneyimini basın mensuplarıyla paylaşan Vali Çiftçi, aracı çok beğendiğini ifade ederek; "Yerli ve milli aracımızın ülkemize ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu aracımız test aracı bütün illere gidiyor ama ilerleyen günlerde ilk etapta valiliklere ve büyükelçiliklere gönderilecek bu araç. Aracı çok beğendim. Gerek iç hacmi, gerek bagajı gerekse de kullanımı ile mükemmel bir araç. Sınıfında TOGG'dan daha iyi araçlar vardır ama bu araç tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlandı. Halkımız da yerli ve milli aracı büyük heyecanla karşıladı. Ben de bugün ilk kez yerli ve milli aracımızı deneyimleme şansı buldum. Mutluyum." dedi

Valilik önünde bir süre sergilenen ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Togg daha sonra Çorum cadde ve sokaklarında boy gösterdi.

Dünya standartlarında olan ve her yönüyle Türkiye'yi ve Türkiye'nin yeni yüzyılını temsil eden Togg'u sokaklarda ve Çorum meydanlarında gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.