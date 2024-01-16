Ahlatcı Çorum FK’nın ikinci yarının ilk maçında evinde Tuzlaspor maçını bilet alarak izleyen taraftar sayısı 327. Kombineler ile birlikte maça giren taraftar sayısı ise 2467 kişi olarak açıklandı.

Ligin ilk yarısını play-off potasında tamamlayan kırmızı siyahlı takımın ikinci yarının ilk maçını bilet alarak 161 maraton tribünü, 112 kale arkaları ve 55 VİP olmak üzere toplam 327 taraftar izledi. Bunlara ilave olarak kombine bilet sahiplerinden 2140 taraftar ile birlikte Tuzlaspor maçında bilet alarak tribüne giren taraftar sayısı 2467 oldu.

Kırmızı Siyahlı takımın iç sahadaki bu maçında yine hasılat giderleri karşılamaya yetmedi ve kulüp içerden ödenek zorunda kaldı.