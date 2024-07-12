U 11 final maçında yaşananlara bir tepkide Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ndan geldi.

Başkan Oğuzhan Yalçın 11 yaşında futbolcu, iyi bir insan olmak için anne ve babaları tarafından futbol sahalarına gönderilen çocukların gözleri önünde yaşanan bu çirkinlikleri yapanların o çocuklardan özür dilemeleri gerektiğini söyledi.

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın yaşananları şiddete kınadığı açıklamasında Çorum futbolunun geleceği olan minik futbolculardan o küfür edenler adına özür dileyerek başlayan Başkan Yalçın, "U11 Ligi final maçında yaşananları hayretle okudum. Bende o sahalarda büyüyen biri olarak bu yaşananları hazmedemedim. Birileri egosunu tatmin edecek diye bu minik çocukların gözü önünde yaşananlara sessiz kalamadım.

Bu çocuklar belki bu olaylar sonrası korkup futbola küsecek. Aileleri bu çirkinlikler nedeni ile çocuklarını futbola göndermeyecek. Kimsenin bu çocukların geleceği ile oynamasına Çorum FK Başkanı olarak müsaade edemem. Elimden ne gelirse yapar onların karşısında dururum. Minik çocukların futbol oynadığı sahada küfür etmek nedir? İleride futbolcu olmanın hayalini kuran o çocukların yanında küfür etmek ve buna müsaade etmek kimin haddine? Hiç mi utanmadınız, hiç mi yüzünüz kızarmadı. Maça çocuklarını izlemeye gelen anne ve babaların çocuklarını gönderdikleri spor sahalarında bu yaşananları kim nasıl izah edecek.

Bu ayıp sadece orada futbol oynamaya çalışan çocuklara yapılmadı. Çorum'da futbola gönül vermiş, iyi bir insan olmayı hedefleyen tüm çocuklarımıza yapılmıştır. Ben o sahalarda futbol oynarken önce kazanmayı değil kavga etmeyi değil dost, kardeş olmayı öğrenirdik. 11 yaşındaki bir çocuk maç kaybetse ne kazansa ne. Kendi kulübümün alt yapı hocalarına da çocukları bu şekilde yetiştirmesi için sık sık uyarılarda bulunuyorum.

Bu çocuklara yapılan ayıbı da şiddetle kınıyor o küfür eden şahısların da tespit edilip futbol sahalarından uzaklaştırılması için gerekenin yapılmasını temenni ediyorum. Yaşananların tekrar yaşanmaması adına da Çorum'un futbolunu, sporunu yönetenleri de göreve davet ediyorum. Yaşananlar ortada o çocukların yaşadığı travmayı tahmin edebiliyorum. Bu travmayı nasıl silersiniz bilmiyorum ama buna sebep olan veya müsaade eden kim varsa çıkıp o çocuklardan özür dilemeli" dedi.