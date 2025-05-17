Amatör futbolda bugün ve yarın oynanacak U 11 ve U 12 liglerinde maçların hakemleri açıklandı.

İl Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 11 LİGİ: Osmancık Kandiberspor- HE Kültürspor: Uğur Koçak. 1907 Gençlikspor-Çorumgücüspor: Recep Talha Arslaner. Çorum Anadolu FK- İkbalspor: Elvan Mert Armutcu. İskilipgücüspor- Sungurlu Belediyespor. Olcay Çetin. Hitit Anadoluspor- Alaca Belediyespor: Serhat Emin Arduç. Hattuşa Gençlikspor- Mecitözü Gençlerbirliği: Mücahit Coşgun. PTT Gençlikspor- Vefa Gençlikspor: Yiğit Eymen Asıltürk. Akkent Gençlikspor- Mimar Sinanspor: Meriç Devran Demiral. Arca Çorum FK- Gençlerbirliği: Yunus Emre Yeşil.

U 12 LİGİ: He Kültürspor- Akkent Gençlikspor: Zehra İşeri. Vefa Gençlikspor- Osmancık Kandiberspor: Mevlüt Dişçeken. Vefa Devanespor- Dodurga Belediye Beyliğispor: Muhammed Emin Çamlı. Mecitözü Gençlerbirliği- Gençlerbirliği: Emre Çelikcan. Gülabibeyspor- Alaca Belediyespor: Yunus Emre Günaydın. Çorumspor- Sungurlu Belediyespor: Mahmutcan Doğan. Çorum İdman Yurdu- Osmancık1453spor: Hasan Berk Soytemiz. İkbalspor- 1907 Gençlikspor: Yunus Emre Tok. Düvenci Belediyespor- Hitit Anadoluspor: Muammer Tekmen. Çorumgücüspor- PTT Gençlikspor: Mertcan Öğreten. Hattuşa Gençlik- Mimar Sinanspor: Ömür Soytemiz. Arca Çorum FK- Çorum Anadolu FK: Lütfican Arduç.