Amatör futbolda sezonun son iki kategorisi U 11 ve U 12 liglerinde bugün ve yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Buna göre haftanın maçların ve yönetecek hakemler şöyle:

U 11 LİGİ: İkbalspor- Mecitözü Gençlerbirliği: Merve Kızılkaya. 1907 Gençlikspor- Dodurga Belediye Beyliğispor: Erdem Okumuş. Osmancık Kandiberspor- PTT Gençlikspor: Özkan Dağ. Sungurlu Belediyespor- Çorum FK: Hasanberk Soytemiz. Alaca Belediyespor- Vefaspor: Bahar Çakıcı. Mimar Sinanspor- Anadolu FK: Mertcan Öğreten. Akkent Gençlikspor- Hattuşa Gençlikspor: Edanur Dölkeleş. HE Kültürspor- Hitit Anadoluspor: Yunus Emre Tok.

U 12 LİGİ: 1907 Gençlikspor- Sungurlu Belediyespor: Hasanberk Soytemiz. Osmancık Kandiberspor- İkbalspor: Yunus Emre Yeşil. Alaca Belediyespor- Çorum FK: Yunus Emre Günaydın. Çorum Anadolu FK- Dodurga Belediye Beyliğispor: Zehra İşeri. Gençlerbirliği- Hitit Anadoluspor: Bahar Çakıcı. Akkent Gençlikspor- Mecitözü Gençlerbirliği: Mücahit Coşgun. Mimar Sinanspor- Çorumgücüspor: Elvan Mert Armutcu. Kültürspor- Düvenci Belediyespor: Mücahit Coşgun. Gülabibeyspor- Vefa Devanespor Mahmutcan Doğan. PTT Gençlik- Osmancık 1453spor: Erdem Okumuş. Vefa Gençlik-Çorumspor: Yiğit Eymen Asiltürk. Hattuşa Gençlik- Çorum İdman Yurdu: Meriç Devran Demiral.