Güreş’de daha güçlü alt yapı oluşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında U 11 ve U 12 yaşlarda Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek sporcular iki gün süren müsabakalar sonunda belirlendi.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde ilk gün U 11 ikinci günde U 12 müsabakaları yapıldı. ilk kez bayanlar kategorisinde İskilip Belediyespor’un beş sporcusu rakipsiz olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.

U 12 Serbest Güreş İl birinciliği: 25-27 kilo: 1. Berat Kestek (Ferdi). 34 kilo: 1. Eymen Ege Yalçın (Çorum Belediyespor), 2. M. Ali Uçar (Meciitözü), 3. Fazlı Akdemir (İl Özel İdare), Kerem Bütüner (İskilip Belediyespor). 38 kilo: 1. Mustafa Kumkayır (İskilip Belediyespor), 2. Batuhan Tuncel (ferdi), 3. Yavuz Selim Yüzgeç (ferdi). 41 kilo: 1. Kemal Şahin Karabakal (ferdi), 2. Talha Eymen Danışkan (ferdi), 3. İsa Yıldırım (İl Özel İdarespor), M. Talha Ulucan (Ferdi). 44 kilo: 1. Fatih Çınar Cüce (İl Özel İdare), 2. Yunus Berat Yılmaz (Gençlikspor), 3. Efe Akkaya (İskilip Belediyespor), E. Mert Gedik (İskilip Belediyespor). 48 kilo: 1. Berkay Gözübüyük (Çorum Belediyespor), 2. Alperen Arslan (Osmancık Belediyespor), 3. Samet Özcenik (Gençlikspor). 52 kilo: 1. Rüzgar Sevencan (İl Özel İdarespor), 2. Efe Mehmet Danışkan (Ferdi), 3. Şahin Mert (Sungurlu). 57 kilo: 1. İbrahim Kaya Akbaş (Çorum Belediyespor), 2. Görkem Karamanoğlu (Sungurlu), 3. Metehan Altuntaş (İl Özel İdare), Emir Ölmezcan (İskilip Belediye). 62 kilo: 1. Alperen Atak (İl Özel İdare). 2, Aykut Sarısakaloğlu (Sungurlu), 3. Görkem Sarısakal (Sungurlu), Muammer Emir Yıldırım (Ferdi). 68 kilo: 1. Ahmet Çınar Bıdık (İl Özel İdarespor), 2. Talha Ediz Çelik (Ferdi), 3. Çelebi Küçükahıskalı (Gençlikspor). 78 kilo: 1. Ali Berktuğ Yazar (Gençlikspor), 2. Samet Alameşe (Sungurlu), 3. Furkan Dölcü (Ferdi). 100 kilo: 1. Baki Eren Orhangazi (Çorum Belediyespor), 2. Hüseyin Ali Okçu (Çorum Belediyespor).

U 11 Serbest Güreş İl birinciliği: 25-27 kilo 1. Yusuf Talha Özbey (İl Özel İdare), 30 kilo: 1. N. Emin Yıldırım (Gençlikspor), 3. Ö. Faruk Sağlam (ferdi), 3. Poyraz Yaşar (ferdi). 34 kilo: 1. Abdullah Emin Yıldırım (Gençlikspor) , 2. Ö. Faruk Sağlam (ferdi), 3. Poyraz Yaşar (ferdi). 38 kilo: 1. Faruk Arık (İskilip Belediye), 2. Mustafa Kalender (ferdi), 3. M. Ali Çürük (Sungurlu). 41 kilo: 1. İbrahim Emir Okhan (Sungurlu), 2. Eymen Ayaz Al (İl Özel İdaresi), 3. Enver Savaksız (ferdi). 44 kilo: 1. Yusuf Efe Battal (İskilip Belediyespor), 48 kilo: 1. Reha Abaz (İl Özel İdare), 52 kilo: Ahmet Alparslan (ferdi), 57 kilo: Metehan Çatal (Çorum Belediyespor) 62 kilo: Ahmet Eren Karakaş (İl Özel İdaresi). 68 kilo: 1. N. Süleyman Taşkaya (İl Özel İdare), 2. M. Emin Tanrıkol (Sungurlu), 78 kilo: Muhammet Talha Kartal (Çorum Belediyespor).

U 11 Grekoromen Güreş İl birinciliği: 25-27 kilo: 1. Muhammed Keyvan (Sungurlu), 30 kilo: Yasin Keyvan (Sungurlu), 34 kilo: M. Sinan Çardak (Sungurlu), 38 kilo: 1. Ali Kerem Köylü (Çorum Belediyespor), 41 kilo: 1. Arif Buğra Bezenk (Sungurlu), 44 kilo: M. Emin Kalınsazlıoğlu (Çorum Belediyespor), 62 kilo: 1. Hamza Yağız Bayır (Çorum Belediyespor).

U 11 Kadınlarda İskilip Belediyespor’un beş sıklette sporcuları rakipsiz birinci oldular. 25-27 kiloda Pelin Nur Sarı, 30 kiloda İkra Çördük, 33 kiloda Kübra Sarı 36 kiloda Fatma Zehra Arslan ve 39 kiloda Beyza Nur Yiğit sıkletlerinde birinci oldular.

İl birinciliği sonunda sıkletlerinde ilk sırayı alan sporcalar 20-25 Haziran tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.