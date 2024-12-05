U 14 milli takım bölge karmasına Çorum’dan üç sporcu çağrıldı.

Geçtiğimiz ay içinde ilimizde yapılan U 14 Bölge Karması il seçmeleri sonunda milli takım teknik heyetinin raporu doğrultusunda Çorum Vefaspor’dan Melih Kuyruk ve Elvan Efe Karaca ile Ahlatcı Çorum FK’dan Rüzgar Arslanoğlu çağrıldı.

Samsun Bölge karmasını belirlemek için bugün Samsun’da yapılacak seçmelere Çorum, Amasya, Sinop, Tokat ve Samsun illerinden çağrılan sporcular katıldığı seçmeler dün başladı.

İstanbul’dan gelen milli takım antrenörlerinin gözetiminde dün yapılan bir maçın ardından sporcular bugünde ikinci maçta bir kez daha görücüye çıkacaklar. Bu seçmeler sonunda Samsun Bölge Karması oluşturulacak.

TÜFAD’dan tepki

Öte yandan il seçmelerini TÜFAD’ın belirlediği antrenörler yapmasına karşın çağrılan sporcuların isimlerinin belirlenmesinde görüşlerinin alınmamasına tepki gösterdiler.

Çorum’da yapılan seçmelerin ardından burda görevli Bölge Antrenörleri Futbol Federasyonu tarafından diğer bölge antrenörleri ile birlikte görevden alındı.

Bu yüzden seçmelerde belirlenecek isimler konusunda görüş alınacak tek yetkililer ilden görevli antrenörler kaldı. Ancak Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum ASKF Başkanı ile yapılan görüşme sonunda üç ismin seçmelere çağrılmasının çok yanlış olduğunu belirtelerek bu uygulamaya tepkilerini dile getirdiler.